Аудиоподразделение медицинской компании Masimo перешло Samsung

Сделка, анонсированная 6 мая, включает такие бренды, как Bowers & Wilkins, Denon и Marantz, и завершится к концу года после одобрения регуляторов.

Продажа Sound United, купленного Masimo за $ 1,02 млрд в 2022 году, вызвана необходимостью сосредоточиться на основном бизнесе — разработке медицинских устройств, таких как пульсоксиметры. Новый гендиректор Masimo Кэти Шиман, вступившая в должность в январе, подчеркнула, что компания намерена инвестировать в инновации для здравоохранения.

Одновременно Masimo сообщила о кибератаке 27 апреля, затронувшей производственные системы, и снизила прогноз прибыли на 2025 год из-за новых тарифов Трампа.