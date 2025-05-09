Аудиоподразделение медицинской компании Masimo перешло Samsung

Опубликовано 09 мая 2025, 09:001 мин.
Аудиоподразделение медицинской компании Masimo перешло SamsungHarman забрала её за $350 млн
Masimo Corporation, известная своими медицинскими технологиями, объявила о продаже своего аудиоподразделения Sound United компании Harman International, дочерней структуре Samsung Electronics, за $ 350 млн.
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Сделка, анонсированная 6 мая, включает такие бренды, как Bowers & Wilkins, Denon и Marantz, и завершится к концу года после одобрения регуляторов.
Продажа Sound United, купленного Masimo за $ 1,02 млрд в 2022 году, вызвана необходимостью сосредоточиться на основном бизнесе — разработке медицинских устройств, таких как пульсоксиметры. Новый гендиректор Masimo Кэти Шиман, вступившая в должность в январе, подчеркнула, что компания намерена инвестировать в инновации для здравоохранения.
Одновременно Masimo сообщила о кибератаке 27 апреля, затронувшей производственные системы, и снизила прогноз прибыли на 2025 год из-за новых тарифов Трампа.