Аудит смарт-контрактов решили доверить ИИ: лучше ли он человека

Преимущество ИИ в области аудита.

ИИ может молниеносно просматривать горы кода, мгновенно выявляя уязвимости, экономя драгоценное время в быстро меняющемся мире блокчейна. ИИ учится на примере прошлых эксплойтов и успешных аудитов, постоянно оттачивая свое мастерство в обнаружении новых угроз. Аудиторы-люди могут быть предвзяты, а ИИ привносит холодную объективность в процесс аудита.

Так, недавний аудит протокола Lockon, криптовалютной инвестиционной платформы, проведенный с помощью ИИ, выявил уязвимости, которые удивили даже команду Lockon. Хотя аудит с помощью ИИ не является безупречным, он позволяет значительно сократить расходы и может использоваться в качестве «предварительного аудита» перед привлечением экспертов-людей.

Преимущество человека.

Смарт-контракты взаимодействуют со сложными системами. В то время как искусственный интеллект отлично справляется с распознаванием образов, люди-аудиторы могут понять все нюансы этих взаимодействий и их последствия для безопасности. Когда ИИ обнаруживает проблему, человек может объяснить ее причину и оценить риск, принимая обоснованные решения. Киберпреступники постоянно внедряют инновации, человеческий опыт и «творческий подход» могут помочь аудиторам предвидеть новые векторы атак, которые ИИ может пропустить.

ИИ меняет правила игры, но это не волшебная палочка, сообщается в статье. Будущее — за сотрудничеством. Представьте, что ИИ быстро сканирует код, выявляя потенциальные проблемы, а люди-аудиторы рассматривают сложные сценарии и выносят окончательные решения. Это партнерство может продвинуть смарт-контракты к «безопасному и эффективному» будущему.