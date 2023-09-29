Авангард метавселенных решил акцентировать внимание на ИИ

Metaпредставила Meta AI - генеративного помощника, способного отвечать на вопросы и принимать различные обличья. Кроме того, были представлены функции редактирования изображений в Instagramс помощью искусственного интеллекта и инструменты для создания ботов на базе искусственного интеллекта. ИИ также будет играть ключевую роль в новых аппаратных средствах - Meta Quest 3 и смарт-очках Ray-Ban Meta*.

Хотя Meta* и остается приверженцем метавселенной, Цукерберг на конференции Connect сделал акцент на метавселенной, ориентированной на ИИ, подчеркнув потенциал ассистентов ИИ для улучшения виртуального взаимодействия.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена