Авангард метавселенных решил акцентировать внимание на ИИ

Авангард метавселенных решил акцентировать внимание на ИИЭкстремистский авангард
На ключевом мероприятии Connect компании Meta* генеральный директор Марк Цукерберг сместил акцент с термина «метавселенная» на новые возможности компании в области искусственного интеллекта. Хотя он и упомянул о метавселенной, большая часть его выступления была посвящена инструментам генеративного ИИ компании, многие из которых будут интегрированы в Instagram* и Facebook*.
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Metaпредставила Meta AI - генеративного помощника, способного отвечать на вопросы и принимать различные обличья. Кроме того, были представлены функции редактирования изображений в Instagramс помощью искусственного интеллекта и инструменты для создания ботов на базе искусственного интеллекта. ИИ также будет играть ключевую роль в новых аппаратных средствах - Meta Quest 3 и смарт-очках Ray-Ban Meta*.
Хотя Meta* и остается приверженцем метавселенной, Цукерберг на конференции Connect сделал акцент на метавселенной, ориентированной на ИИ, подчеркнув потенциал ассистентов ИИ для улучшения виртуального взаимодействия.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена