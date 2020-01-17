Авария привела к отключению интернета в четырёх странах

Кабель SAT-3/WASC оборвался неподалёку от Габона. Другой кабель WACS — рядом с побережьем Конго. В результате жители Конго, Демократической республики Конго, Намибии и Анголы пожаловались на отключение интернете. В целом, без доступа к сети остались сотни миллионов человек. Проблема также затронула международные звонки и мобильный роуминг.

Это не первый раз, когда страны Африки сталкиваются с проблемами из-за обрыва подводных кабелей. В 2018 году из-за такого же инцидента без интернета на два дня осталась Мавритания.