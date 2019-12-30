Авария с истребителем Су-57 поможет его улучшить

Собеседник отметил, что при испытаниях новой техники всегда возможны инциденты. При этом Су-57 уже успели налетать несколько тысяч полётов. Но даже техника такого уровня не защищена от аварий. Сейчас ситуацию изучают, в будущем результаты экспертизы используют для того, чтобы усовершенствовать истребитель.

Ранее СМИ сообщали, что авария произошла по причине отказа в системе управления Су-57. Предполагалось также, что сбой случился в управлении хвостовым оперением. Пилот самолёта остался жив, так как успел катапультироваться.