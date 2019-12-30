Наука и технологии
Сегодня 16:08
Авария с истребителем Су-57 поможет его улучшить
Она случилась 24 декабря
Недавно самолёт Су-57 упал во время испытаний в Хабаровском крае. Это была первая авария истребителя пятого поколения. Сегодня генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации заявил журналистам, что результаты работы комиссии по крушению Су-57 будут использованы для улучшения машины.
Собеседник отметил, что при испытаниях новой техники всегда возможны инциденты. При этом Су-57 уже успели налетать несколько тысяч полётов. Но даже техника такого уровня не защищена от аварий. Сейчас ситуацию изучают, в будущем результаты экспертизы используют для того, чтобы усовершенствовать истребитель.
Ранее СМИ сообщали, что авария произошла по причине отказа в системе управления Су-57. Предполагалось также, что сбой случился в управлении хвостовым оперением. Пилот самолёта остался жив, так как успел катапультироваться.