Наука и технологии
Опубликовано 04 января 2025, 01:30
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Авиационного регулятора США обвиняли в игнорировании сообщений о проблемах

У общественности это вызовет вопросы
В США авиационного регулятора, Федеральное управление гражданской авиации (FAA), обвинили в том, что ведомство «отклоняет или закрывает большинство отчётов информаторов о нарушениях в авиационной безопасности». Об этом со ссылкой на газету Seattle Times сообщило издание The Register.
Авиационного регулятора США обвиняли в игнорировании сообщений о проблемах

© FAA

Изучив отчёты FAA за 2020-2023 годы газета обнаружила, что из 728 полученных жалоб только 8,5% привели к выявлению нарушений, а почти 40% жалоб были отклонены ещё до установления фактов. Якобы это объясняется тем, что FAA признаёт жалобы, только если в них «содержится достаточная информация».

Однако это приводит «к высокому проценту необслуженных отчётов». В частности, некоторые отчёты, связанные с проверками на заводах Boeing, привели к выявлению нарушений и принятию мер, но другие, например, связанные с неквалифицированными работниками и отсутствием документации, были закрыты без расследования.

«Неизвестно, сколько отклонённых докладов заслуживали расследования. Эта ситуация вызывает вопросы о системе контроля авиационной безопасности и может повлиять на доверие общественности к безопасности полётов», — отмечает The Register.

Источник:The Register
Автор:Андрей Кадуков
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