Авиационного регулятора США обвиняли в игнорировании сообщений о проблемах

Изучив отчёты FAA за 2020-2023 годы газета обнаружила, что из 728 полученных жалоб только 8,5% привели к выявлению нарушений, а почти 40% жалоб были отклонены ещё до установления фактов. Якобы это объясняется тем, что FAA признаёт жалобы, только если в них «содержится достаточная информация».

Однако это приводит «к высокому проценту необслуженных отчётов». В частности, некоторые отчёты, связанные с проверками на заводах Boeing, привели к выявлению нарушений и принятию мер, но другие, например, связанные с неквалифицированными работниками и отсутствием документации, были закрыты без расследования.

«Неизвестно, сколько отклонённых докладов заслуживали расследования. Эта ситуация вызывает вопросы о системе контроля авиационной безопасности и может повлиять на доверие общественности к безопасности полётов», — отмечает The Register.