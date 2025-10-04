Авиадиспетчерам в США перестали платить

Опубликовано 04 октября 2025, 19:301 мин.
Авиадиспетчерам в США перестали платитьТысячи авиадиспетчеров работают без зарплаты из-за приостановки работы правительства США
С начала приостановки работы правительства США авиадиспетчеры оказались в трудной ситуации: они обязаны выходить на работу, несмотря на отсутствие зарплаты, пишут СМИ. Более 13 000 сотрудников Федерального управления гражданской авиации (FAA) считаются «жизненно необходимыми» и продолжают работать, даже если выплаты задерживаются.
Авиадиспетчеры и без того работают сверхурочно: 10 часов в день, шесть дней в неделю, сообщила профсоюзная организация NATCA. Сейчас они вынуждены справляться с нагрузкой без поддержки более чем 2 350 специалистов, которые были отправлены в неоплачиваемый отпуск. NATCA предупреждает, что это «снижает безопасность и эффективность национальной авиационной системы».
Чтобы смягчить последствия, в Конгресс был внесён законопроект, который должен обеспечить оплату работы жизненно важных сотрудников FAA на 30 дней во время шатдауна. Однако голосование ещё не прошло.
Следующая зарплата авиадиспетчеров запланирована на 10 октября.