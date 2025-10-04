Авиадиспетчерам в США перестали платить

Авиадиспетчеры и без того работают сверхурочно: 10 часов в день, шесть дней в неделю, сообщила профсоюзная организация NATCA. Сейчас они вынуждены справляться с нагрузкой без поддержки более чем 2 350 специалистов, которые были отправлены в неоплачиваемый отпуск. NATCA предупреждает, что это «снижает безопасность и эффективность национальной авиационной системы».

Чтобы смягчить последствия, в Конгресс был внесён законопроект, который должен обеспечить оплату работы жизненно важных сотрудников FAA на 30 дней во время шатдауна. Однако голосование ещё не прошло.

Следующая зарплата авиадиспетчеров запланирована на 10 октября.