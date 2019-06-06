Авиакомпания S7 решила заменить посадочные талоны сканированием лица

Планами компания поделилась на Петербургском международном экономическом форуме. Заместитель гендиректора по информационным технологиям сообщил, что S7, в целом, предлагает оптимизацию сервисов и использование искусственного интеллекта для принятия решений. В частности, компания придумала применять Face ID для проверки пассажиров при посадке. Если идея будет реализована, пассажиры смогут пройти на борт воздушного судна, ни разу не достав посадочный талон.

Правда, обслуживание такого сервиса обойдётся S7 в 100 миллионов рублей в год. Зато так компания может стать первой в мире, кто применит новую систему.

Стоит отметить, что в конце мая японский аэропорт Нарита также сообщил о планах замены посадочных талонов на систему распознавания лиц. Случиться это может уже в следующем году.