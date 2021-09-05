Авианосцы США останутся без защиты от ударов с воздуха на десятилетия

Материал перевело издание «ПолитРоссия». В 2001 году в строй ввели американский палубный истребитель-бомбардировщик F-18E Super Hornet и созданный на его платформе самолёт радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler. Эти воздушные суда рассматривались в качестве основной ударной силы для многих авианосцев ВМФ США. Это к тому обеспечивало экономию средств.

Однако в результате замен существенно сократилась средняя величина зоны покрытия авиакрыльев военных кораблей. Сокращение составило 77%. Кроме того, F-18E Super Hornet критиковали за малую дальность полёта. США даже думали вводить в эксплуатацию модернизированную версию истребителя — F-18E Super Hornet Block 3. Но, похоже, что военные отказались от такой замены. «А это автоматически означает серьёзный удар по безопасности знаменитых американских авианосцев», — пишет «ПолитРоссия». В итоге авианосцы США могут на десятилетия лишиться защиты от ударов с воздуха.