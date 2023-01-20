Наука и технологии
12:05, 20 января 2023
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Авиасообщения в США были нарушены из-за удаления файлов сотрудником

Но вышло это “случайно”

Подрядчики, которые повредили компьютерные файлы, приведшие к массовым сбоям в системе полетов США 11 января, сделали это "непреднамеренно", заявили авиационные регуляторы страны.

Авиасообщения в США были нарушены из-за удаления файлов сотрудником

Фото: Unsplash

Последние предварительные выводы Федерального управления гражданской авиации США показывают, что "персонал подрядчика", который не был идентифицирован, пытался исправить расхождения между используемой базой данных и ее резервной копией, в этот момент они случайно удалили файлы, что и стало причиной нарушения авиасообщений в стране 11 января.

Сбой продлился менее двух часов, но вызвал тысячи задержек и отмен рейсов. Управление гражданской авиации изначально не было уверено, были ли эти действия преднамеренными или непреднамеренными, сказал на прошлой неделе человек, знакомый с ходом расследования.

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