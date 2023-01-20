Авиасообщения в США были нарушены из-за удаления файлов сотрудником

Последние предварительные выводы Федерального управления гражданской авиации США показывают, что "персонал подрядчика", который не был идентифицирован, пытался исправить расхождения между используемой базой данных и ее резервной копией, в этот момент они случайно удалили файлы, что и стало причиной нарушения авиасообщений в стране 11 января.

Сбой продлился менее двух часов, но вызвал тысячи задержек и отмен рейсов. Управление гражданской авиации изначально не было уверено, были ли эти действия преднамеренными или непреднамеренными, сказал на прошлой неделе человек, знакомый с ходом расследования.