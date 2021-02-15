Avito начнёт принимать оплату за товары прямо на сайте

Об этом узнало издание «Коммерсант». Сервис рассказал журналистам, что на Avito внедрят механизм оплаты покупок товаров партнёров. Площадка будет брать комиссию с продаж.

С помощью смены формата Avito надеется увеличить выручку и удержать аудиторию, которая уходит за большим ассортиментом на маркетплейсы и к ритейлерам. Новую схему уже тестируют почти 200 компаний-продавцов Avito.

Эксперты считают, что Avito даже немного опоздал с выходом на поле маркетплейсов. Сервису может быть непросто конкурировать с лидерами рынка. Это решение может увеличить стоимость бизнеса Avito.