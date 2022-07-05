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«Авито» предупредила российские власти о вреде нового закона для россиян

Просит не принимать его
Компания «Авито» сделала публичное заявление по поводу законопроекта, который запрещает иностранцам владеть больше 20% в сервисах объявлений.
«Авито» предупредила российские власти о вреде нового закона для россиян

Согласно законопроекту, сервис должен за два месяца сократить долю иностранного участия, а если не успеет — его могут заблокировать. «Авито» отправило письмо главе комитета Госдумы по информационной политике Александу Хинштейну с просьбой не принимать законопроект.

Законопроект явно принимается в спешке, вопреки всем аргументам, фактам и здравому смыслу. Акционер Авито ещё в мае заявил, что собирается выйти из российских активов. И необходимость в регулировании просто отсутствует.

«Авито»

В компании отметили, что все требования о хранении персональных данных, приземлении и прочем уже регулируются другими законами и подзаконными актами. «Авито», как утверждается, строго соблюдает российское законодательство.

В компании опасаются, что «излишняя зарегулированность поставит под угрозу развитие и будущее «Авито» как эффективного актива, отрицательно повлияет на уровень развития ИТ-индустрии, и как следствие — на благополучие жизни всех российских пользователей».

Источник:VC.ru
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