«Авито» предупредила российские власти о вреде нового закона для россиян

«Авито» предупредила российские власти о вреде нового закона для россиянПросит не принимать его
Согласно законопроекту, сервис должен за два месяца сократить долю иностранного участия, а если не успеет — его могут заблокировать. «Авито» отправило письмо главе комитета Госдумы по информационной политике Александу Хинштейну с просьбой не принимать законопроект.
Законопроект явно принимается в спешке, вопреки всем аргументам, фактам и здравому смыслу. Акционер Авито ещё в мае заявил, что собирается выйти из российских активов. И необходимость в регулировании просто отсутствует.
В компании отметили, что все требования о хранении персональных данных, приземлении и прочем уже регулируются другими законами и подзаконными актами. «Авито», как утверждается, строго соблюдает российское законодательство.
В компании опасаются, что «излишняя зарегулированность поставит под угрозу развитие и будущее «Авито» как эффективного актива, отрицательно повлияет на уровень развития ИТ-индустрии, и как следствие — на благополучие жизни всех российских пользователей».