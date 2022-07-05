«Авито» предупредила российские власти о вреде нового закона для россиян

В компании отметили, что все требования о хранении персональных данных, приземлении и прочем уже регулируются другими законами и подзаконными актами. «Авито», как утверждается, строго соблюдает российское законодательство.

В компании опасаются, что «излишняя зарегулированность поставит под угрозу развитие и будущее «Авито» как эффективного актива, отрицательно повлияет на уровень развития ИТ-индустрии, и как следствие — на благополучие жизни всех российских пользователей».