«Авито» разрешил владельцам квартир оставлять отзывы на арендаторов

Отзывы можно оставить в течение 14 дней после выезда гостя. Для этого арендодателю придёт ссылка на специальную форму. Там можно поставить оценку от одной до пяти звёзд, описать впечатления от общения с гостем, состояние квартиры после него, соблюдение договорённостей и другое. Также можно добавить фотографии жилья после выезда арендатора.

Отзывы будут проходить модерацию и будут видны только самим гостям и другим арендодателям при бронировании жилья. Арендаторы смогут посмотреть свои оценки в личном кабинете.