«Авито» разрешил владельцам квартир оставлять отзывы на арендаторов

13:23, 03 апреля 2023
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«Авито» разрешил владельцам квартир оставлять отзывы на арендаторовВидеть их будут другие арендодатели
«Авито Недвижимость» ввела новую функцию для раздела «Посуточная аренда». Теперь владельцы и управляющие жилья могут оставлять отзывы на арендаторов, которые бронировали и оплачивали квартиры через сервис.
Фото: Unsplash
Отзывы можно оставить в течение 14 дней после выезда гостя. Для этого арендодателю придёт ссылка на специальную форму. Там можно поставить оценку от одной до пяти звёзд, описать впечатления от общения с гостем, состояние квартиры после него, соблюдение договорённостей и другое. Также можно добавить фотографии жилья после выезда арендатора.
Отзывы будут проходить модерацию и будут видны только самим гостям и другим арендодателям при бронировании жилья. Арендаторы смогут посмотреть свои оценки в личном кабинете.