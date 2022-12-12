Наука и технологии
13:25, 12 декабря 2022
1 мин.

«Авито» впервые выпустила собственную одежду и аксессуары

Худи и дождевики

Сайт объявлений «Авито» совместно с онлайн-магазином одежды Hooli выпустил собственную коллекцию одежды и аксессуаров. Это случилось впервые в истории сервиса.

«Авито» впервые выпустила собственную одежду и аксессуары

Фото: Авито

В коллекции продают утеплённые худи, дождевики и бомберы. Купить их можно в магазине Hooli на «Авито».

«Авито» впервые выпустила собственную одежду и аксессуары

Авито

«Авито» вложила собственные средства в разработку и производство одежды, прибыль от продажи полностью получит продавец. Сайт объявлений также провёл рекламную кампанию, а его сотрудники выступили в качестве моделей.

Худи стоят 4200 рублей, бомберы — 12 900, а дождевики — 7400.

Источник:RB
Теги:
#Avito
,
#одежда
Новости партнеров
Новости партнеров