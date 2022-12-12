«Авито» впервые выпустила собственную одежду и аксессуары

«Авито» вложила собственные средства в разработку и производство одежды, прибыль от продажи полностью получит продавец. Сайт объявлений также провёл рекламную кампанию, а его сотрудники выступили в качестве моделей.

Худи стоят 4200 рублей, бомберы — 12 900, а дождевики — 7400.