«Авито» впервые выпустила собственную одежду и аксессуары

13:25, 12 декабря 2022
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«Авито» впервые выпустила собственную одежду и аксессуарыХуди и дождевики
Сайт объявлений «Авито» совместно с онлайн-магазином одежды Hooli выпустил собственную коллекцию одежды и аксессуаров. Это случилось впервые в истории сервиса.
Фото: Авито
В коллекции продают утеплённые худи, дождевики и бомберы. Купить их можно в магазине Hooli на «Авито».
Авито
«Авито» вложила собственные средства в разработку и производство одежды, прибыль от продажи полностью получит продавец. Сайт объявлений также провёл рекламную кампанию, а его сотрудники выступили в качестве моделей.
Худи стоят 4200 рублей, бомберы — 12 900, а дождевики — 7400.