«Авито» запустил сервис трудоустройства за один день

18:00, 14 февраля 2023
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«Авито» запустил сервис трудоустройства за один деньМожет пригодиться в жизни
Стало известно, что «Авито Работа» в тестовом режиме запустил экспресс-найм сотрудников «Могу выйти завтра». Сервис позволяет устроиться на работу за один день.
Фото: Unsplash
Чтобы работодатель понял, что вы готовы выйти немедленно, нужно разместить в резюме бейдж салатового цвета. Компании же смогут видеть таких кандидатов с помощью специального фильтра.
В «Авито» признались, что сейчас почти половина из 60 000 резюме соискателей со значком «Могу выйти завтра» — из категории «Без опыта, студенты». В компании считают, что соискатели без опыта могут быть более гибкими, готовыми сразу выйти на работу после короткого инструктажа.