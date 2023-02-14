«Авито» запустил сервис трудоустройства за один день

Чтобы работодатель понял, что вы готовы выйти немедленно, нужно разместить в резюме бейдж салатового цвета. Компании же смогут видеть таких кандидатов с помощью специального фильтра.

В «Авито» признались, что сейчас почти половина из 60 000 резюме соискателей со значком «Могу выйти завтра» — из категории «Без опыта, студенты». В компании считают, что соискатели без опыта могут быть более гибкими, готовыми сразу выйти на работу после короткого инструктажа.