«Авито» запустила доставку товаров «Почтой России»

Сначала пользователь должен будет оплатить выбранный товар прямо на «Авито», и потом выбрать в качестве способа доставки «Почту России». Затем продавец на площадке получит код отправления и список почтовых отделений, в которых можно отправить товар в течение двух дней после оплаты.

За доставку и упаковку посылок придётся платить самим покупателям. Тарифы пока ещё точно не определены. Понятно только, что стоимость будет зависеть от адреса отправки и получения посылки, её веса и габаритов. Сроки доставки будут такими же, как для всех отправлений «Почты России».

Уже в следующем месяце новый сервис станет доступен продавцам на «Авито» в Твери. Они смогут отправлять посылки по всей России. Осенью услуга появится у продавцов в Москве и Санкт-Петербурге.