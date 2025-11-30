Австралиец создал фейковый Wi-Fi для кражи личных данных

Мужчина использовал портативное устройство для создания Wi-Fi-сетей с названиями, похожими на официальные бесплатные сети в аэропортах. Когда путешественники подключались к ним, они попадали на поддельную страницу входа, где злоумышленник получал их логины и пароли от социальных сетей.

Получив доступ к аккаунтам, он акцентировал внимание на женщинах: просматривал их переписку, крал личные фото и видео. Полиция обнаружила у него тысячи файлов и данных для входа в чужие аккаунты.

После обыска мужчина попытался уничтожить доказательства: удалил более 1700 файлов и попытался стереть данные со своего телефона, но безуспешно.

Мужчина признал себя виновным по нескольким статьям.