Австралиец создал фейковый Wi-Fi для кражи личных данных

Опубликовано 30 ноября 2025, 13:301 мин.
Австралиец создал фейковый Wi-Fi для кражи личных данныхИ получил более 7 лет тюрьмы
В Австралии 44-летний мужчина был приговорен к 7 годам и 4 месяцам тюрьмы за кражу личных данных через поддельные Wi-Fi-сети. Он орудовал в аэропортах и во время внутренних авиарейсов.
Мужчина использовал портативное устройство для создания Wi-Fi-сетей с названиями, похожими на официальные бесплатные сети в аэропортах. Когда путешественники подключались к ним, они попадали на поддельную страницу входа, где злоумышленник получал их логины и пароли от социальных сетей.
Получив доступ к аккаунтам, он акцентировал внимание на женщинах: просматривал их переписку, крал личные фото и видео. Полиция обнаружила у него тысячи файлов и данных для входа в чужие аккаунты.
После обыска мужчина попытался уничтожить доказательства: удалил более 1700 файлов и попытался стереть данные со своего телефона, но безуспешно.
Мужчина признал себя виновным по нескольким статьям.