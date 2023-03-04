​​Австралийку арестовали за «бомбардировку» электронной почты правительственного учреждения

При электронной бомбардировке злоумышленник отправляет на адрес электронной почты тысячи писем, чтобы перегрузить ящик или сервер получателя.

Арестованная женщина отправила более 32 тысяч электронных писем в офис депутата в течение 24 часов. Это мешало работать системе. Женщине предъявят обвинение в несанкционированном нарушении средств электронной коммуникации. Максимальное наказание тут составляет десять лет лишения свободы.