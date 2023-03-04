​​Австралийку арестовали за «бомбардировку» электронной почты правительственного учреждения

16:43, 04 марта 2023
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Австралийку арестовали за «бомбардировку» электронной почты правительственного учрежденияОна отправила более 32 тысяч писем
Австралийская полиция арестовала женщину в Сиднее по подозрению в электронной «бомбардировке» офиса члена парламента.
Фото: Unsplash
При электронной бомбардировке злоумышленник отправляет на адрес электронной почты тысячи писем, чтобы перегрузить ящик или сервер получателя.
Арестованная женщина отправила более 32 тысяч электронных писем в офис депутата в течение 24 часов. Это мешало работать системе. Женщине предъявят обвинение в несанкционированном нарушении средств электронной коммуникации. Максимальное наказание тут составляет десять лет лишения свободы.