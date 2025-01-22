Австралийские эксперты объяснили смысл странных 1400-летних земляных колец

Опубликовано 22 января 2025, 22:301 мин.
Австралийские эксперты объяснили смысл странных 1400-летних земляных колецДревние земные кольца в Австралии оказались священными церемониальными местами
Недавнее исследование раскрыло истинное предназначение древних земляных колец на юго-востоке Австралии. Расположенные недалеко от Мельбурна, эти кольца были не природными образованиями, а результатом усилий человека, вероятно, построенными между 590 и 1 400 годами назад. Считается, что они были священными местами для проведения церемоний и обрядов посвящения.
Кольца были обнаружены на земле Вурунджери-Вой-Вуррунг в пригороде Санбери, где местные коренные жители живут уже тысячи лет. Исследование, сочетающее археологические раскопки с культурными знаниями народа вурунджери, показывает, как были построены кольца, включая использование каменных инструментов и костров. Исследование также обнаружило свидетельства того, что инструменты могли использоваться в церемониальных практиках, таких как изготовление украшений из перьев или нанесение меток на кожу.
Хотя многие земляные кольца были разрушены во время европейской колонизации, около 100 из них все еще существуют.