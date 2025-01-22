Австралийские эксперты объяснили смысл странных 1400-летних земляных колец

Кольца были обнаружены на земле Вурунджери-Вой-Вуррунг в пригороде Санбери, где местные коренные жители живут уже тысячи лет. Исследование, сочетающее археологические раскопки с культурными знаниями народа вурунджери, показывает, как были построены кольца, включая использование каменных инструментов и костров. Исследование также обнаружило свидетельства того, что инструменты могли использоваться в церемониальных практиках, таких как изготовление украшений из перьев или нанесение меток на кожу.

Хотя многие земляные кольца были разрушены во время европейской колонизации, около 100 из них все еще существуют.