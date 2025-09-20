Австралийского лазерное оружие способно сбить 200 дронов без подключения к сети

Apollo способен работать с дронами разных классов, весом от 9 до 600 кг, и уничтожать их на расстоянии до 3 км, либо ослеплять их сенсоры с дистанции до 15 км. Лазер установлен в стандартный 6-метровый контейнер и может вращаться на 360°, при этом скорость наведения на цель достигает 700 мс, позволяя поражать до 20 лёгких дронов в минуту.