Австралия будет покорять другие планеты вместе с NASA

В частности, Австралия присоединится к программе NASA по исследованию Луны — Artemis. Сотрудничество будет вестись в направлении робототехники, автоматики и использовании искусственного интеллекта. Именно эти технологии австралийцы хотят применять для добычи полезных ископаемых на спутнике Земли.

Теперь австралийскому правительству нужно инвестировать $101,9 миллиона в строительство специальных предприятий и исследовательских центров.

Напомним, программа Artemis будет проходить в три этапа: первая миссия с непилотируемым испытательным полётом космического корабля вокруг Луны в 2020 году, вторая миссия с облётом спутника пилотируемым кораблем в 2022 году, третья миссия с высадкой астронавтов на поверхность космического тела в 2024 году. На Марс планируют отправиться в середине 2030-х годов.