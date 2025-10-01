Австралия и Япония будут вместе развивать лазерную спутниковую связь

Эта сеть создаётся под руководством Университета Южной Австралии и должна обеспечить быстрые и надёжные спутниковые коммуникации в Австралии и Новой Зеландии. По словам представителей Warpspace, сотрудничество «ускорит разработку их нового модема HOCSAI» и позволит компании расширить работу в Австралии.

Учёные и инженеры уверены, что именно лазерная связь станет основой будущих глобальных и даже межпланетных коммуникаций. В отличие от радиосигналов, лазерные каналы позволяют передавать огромные объёмы информации быстрее и безопаснее.