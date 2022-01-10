Австралия хочет купить у США бронетехнику. Эксперты сомневаются, что ей это нужно

Австралийские власти делают эту покупку в рамках модернизации армейского парка бронетехники. Больше всего будет куплено основных боевых танков M1A2 Abrams — 75 штук. Они заменят старые M1A1 Abrams, которые находились на вооружении австралийских сухопутных войск с 2007 года. Ещё будут куплены 29 бронемашин для обезвреживания вражеских мин и взрывных устройств, 17 бронированных мостоукладчиков и шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ).

Австралийские военные эксперты сомневаются, что такие покупки целесообразны. Они говорят, что часть закупаемой техники не будет применяться даже во время учений. Кроме того, Австралия полностью омывается морем и не имеет сухопутных границ с какими-либо странами. Кажется бессмысленным иметь так много бронетехники.