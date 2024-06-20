Австралия представила лазерное оружие размером с чемоданчик

В боевых действиях уже прочно закрепились дроны, поэтому лазерное оружие является привлекательным решением благодаря своей способности поражать несколько целей со скоростью света и практически неограниченным боезапасом при минимальных затратах, отмечают эксперты. Fractl весит менее 50 кг и может работать как от аккумулятора, так и от сети.