Наука и технологии
Опубликовано 20 июня 2024, 13:25
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Австралия представила лазерное оружие размером с чемоданчик

Для борьбы с беспилотниками
Министерство обороны Австралии представило первое в стране лазерное оружие - высокоэнергетический портативный лазер Fractl, который они называют самым мощным в мире. Созданное компанией AIM Defence, это лазерное оружие размером с чемоданчик продемонстрировало свою способность сбивать беспилотники.
Австралия представила лазерное оружие размером с чемоданчик
© Ferra

В боевых действиях уже прочно закрепились дроны, поэтому лазерное оружие является привлекательным решением благодаря своей способности поражать несколько целей со скоростью света и практически неограниченным боезапасом при минимальных затратах, отмечают эксперты. Fractl весит менее 50 кг и может работать как от аккумулятора, так и от сети.

© CPL Jacob Joseph/Australian Army

Во время испытаний лазерное оружие превзошло обычные системы защиты от дронов страны, нейтрализуя их на расстоянии до 1 км. Управление системой, которую капрал Патрик Фланаган сравнил в видеоигрой, позволяет операторам нацеливаться на определенные компоненты дрона.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
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