Наука и технологии
11:30, 12 мая 2023
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Австралия создаст уничтожающее танки лазерное оружие

И выделила на это почти $10 млн

Австралия выделила компании QinetiQ Australia 12,9 млн австралийских долларов (8,74 млн долларов США) на разработку прототипа революционного лазерного оружия, способного поражать основные боевые танки.

Австралия создаст уничтожающее танки лазерное оружие

Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1

Министерство обороны Австралии стремится повысить устойчивость сухопутных войск, используя лазеры, которые в качестве боеприпасов используют электричество, что сведет к минимуму необходимость в традиционных линиях снабжения.

В то время как аналогичное лазерное оружие разрабатывается по всему миру для противодействия летающим угрозам, австралийская лазерная программа ставит перед собой более амбициозную цель - поражать бронированные машины, включая основные боевые танки.

Однако пробитие сложной брони танков представляет собой серьезную проблему из-за ее способности поглощать и рассеивать тепло. Преодоление этого препятствия требует разработки твердотельного лазера, более мощного, чем все существующие технологии.

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