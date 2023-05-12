Австралия создаст уничтожающее танки лазерное оружие

Министерство обороны Австралии стремится повысить устойчивость сухопутных войск, используя лазеры, которые в качестве боеприпасов используют электричество, что сведет к минимуму необходимость в традиционных линиях снабжения.

В то время как аналогичное лазерное оружие разрабатывается по всему миру для противодействия летающим угрозам, австралийская лазерная программа ставит перед собой более амбициозную цель - поражать бронированные машины, включая основные боевые танки.

Однако пробитие сложной брони танков представляет собой серьезную проблему из-за ее способности поглощать и рассеивать тепло. Преодоление этого препятствия требует разработки твердотельного лазера, более мощного, чем все существующие технологии.