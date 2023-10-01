Наука и технологии
19:00, 01 октября 2023
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Австрийский военный оценил количество оставшихся у ВСУ танков Leopard

Осталось 2/3

Маркус Рейснер, эксперт из австрийских вооруженных сил, считает, что, хотя войска Украина и могли продвинуться, реального прорыва не произошло. Он выразил обеспокоенность по поводу недостаточного количества военной техники на Украине, особенно на фоне усилий России по их уничтожению.

Австрийский военный оценил количество оставшихся у ВСУ танков Leopard

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Рейснер выступает за усиление противовоздушной обороны, чтобы свести к минимуму ущерб, наносимый жизненно важным объектам инфраструктуры. Он предупреждает, что если энергоснабжение Украины будет серьезно нарушено, это скажется на ее способности производить оружие и технику.

Кроме того, он упоминает о неожиданно высоких потерях. Офицер заявил, что из около 90 танков Leopard украинские военные потеряли не менее трети. Не все были уничтожены, но их использование сейчас не представляется возможным.

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