Наука и технологии
16:47, 20 марта 2023
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Автограф Стива Джобса выставили на продажу за 7 млн рублей

Это редкий лот

В интернете появился лот с редким автографом сооснователя Apple Стива Джобса. Это благодарственное письмо, которое он написал одной из своих сотрудниц в 2000 году.

Автограф Стива Джобса выставили на продажу за 7 млн рублей

Фото: Flickr

Стив Джобс не любил давать автографы. Поэтому его подпись на оригинальном документе является ценным сувениром для поклонников Apple. Письмо адресовано Сюзанне Линдберг, директору по маркетингу компании, которая отработала в ней десять лет.

Автограф Стива Джобса выставили на продажу за 7 млн рублей

TMZ

В письме Джобс выражает свою благодарность и признание за её вклад в успех Apple. Он также говорит, что самое важное — это не результат, а процесс творчества и развития. Подпись миллиардера выполнена чёрной гелевой ручкой, что тоже необычно, так как Apple часто печатала факсимиле на таких бумагах.

Продавец лота хочет получить за автограф $95 тысяч, что эквивалентно примерно 7,3 млн рублей. Пока неизвестно, есть ли заинтересованные покупатели.

Источник:TMZ
Теги:
#Apple
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#стив джобс
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