Автограф Стива Джобса выставили на продажу за 7 млн рублей

В письме Джобс выражает свою благодарность и признание за её вклад в успех Apple. Он также говорит, что самое важное — это не результат, а процесс творчества и развития. Подпись миллиардера выполнена чёрной гелевой ручкой, что тоже необычно, так как Apple часто печатала факсимиле на таких бумагах.

Продавец лота хочет получить за автограф $95 тысяч, что эквивалентно примерно 7,3 млн рублей. Пока неизвестно, есть ли заинтересованные покупатели.