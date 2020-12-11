Автоконцерн Hyundai будет выпускать роботов-собак

Hyundai Motor Group пришлось заплатить около $880 млн. Группа компаний — не первый владелец Boston Dynamics. В 2013 году последнюю купила Alphabet, а в 2017 компанию выкупил SoftBank. Теперь Hyundai Motor Group заключила сделку с SoftBank.

Новый владелец заявил, что Boston Dynamics продолжит развивать робототехнические разработки. Для этого у специалистов теперь есть приток финансов и доступ к техническим наработкам Hyundai, а также заводам для массового производства. В будущем новому владельцу хотелось бы создавать человекоподобных роботов.

Сейчас у Boston Dynamics наиболее известны робопёс Spot и двуногий робот Atlas.