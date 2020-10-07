Автомат АК-74 испытали тропическим ливнем, пылью и морозом

Авторы YouTube-канала Gilza обратились в Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), принадлежащий Ростеху. Именно там проходят испытания такого вооружения.

Сначала АК-74 поместили в специальную камеру, в которой имитируются условия тропического ливня. При этом из автомата стреляли. Оружие достойно выдержало испытание.

Затем его поместили в камеру, куда под давлением подаётся мелкодисперсная пыль. В следующей комнате автомат подвергли воздействию температуры в -50 градусов по Цельсию. После этого АК-74 доставили на стрельбище. Несмотря на все испытания, заиндевевший автомат показал себя хорошо.