Наука и технологии
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Автомат АК-74 испытали тропическим ливнем, пылью и морозом
Испытания он прошёл достойно
Автомат АК-74 испытали на работоспособность в сложных и даже агрессивных условиях. Авторы эксперимента узнали, как оружие выдерживает тропический ливень, пыльную бурю и мороз.
Авторы YouTube-канала Gilza обратились в Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), принадлежащий Ростеху. Именно там проходят испытания такого вооружения.
Сначала АК-74 поместили в специальную камеру, в которой имитируются условия тропического ливня. При этом из автомата стреляли. Оружие достойно выдержало испытание.
Затем его поместили в камеру, куда под давлением подаётся мелкодисперсная пыль. В следующей комнате автомат подвергли воздействию температуры в -50 градусов по Цельсию. После этого АК-74 доставили на стрельбище. Несмотря на все испытания, заиндевевший автомат показал себя хорошо.