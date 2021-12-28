Автомат Калашникова под патрон НАТО нашёл покупателей

По её словам, к оружию проявили большой интерес. АК-19 представили за рубежом на выставке IDEX-2021 в феврале в Абу-Даби.

Новый автомат базируется на АК-12, однако предназначен под патрон НАТО 5,56 на 45 миллиметров. АК-19 также оснащён планками Пикатинни, телескопическим прикладом оригинальной конструкции, новым диоптрическим прицелом и быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы. Разработчики утверждают, что автомат может бесперебойно работать в условиях жаркого влажного климата и запыления, а также неприхотлив в обслуживании.

В концерне «Калашников» говорили, что рассчитывают на интерес со стороны тех стран региона Ближнего Востока, в армиях которых используется калибр 5,56 на 45 миллиметров.