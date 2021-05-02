Автомат Калашникова пробил американский бронежилет с «баллистическим гелем»

Эксперимент организовал телеканал «Звезда». Во время испытаний АК-12 применял пули разного калибра. Стреляли по «баллистическому гелю», который используется в американских бронежилетах. Также перед целью поставили противоосколочный элемент от жилета. Класс защиты был 3A — самый распространённый в США.

В итоге пуля калибра 7,62 успешно пробила такую защиту. Кроме того, силой выстрела выбило предыдущую пулю.

Воздействие пули на блоки с «баллистическим гелем» записали на высокоскоростную камеру. Выглядит это эффектно. Блоки будто становятся жидкими при прохождении пули. Она же скользит по гелю словно по маслу.