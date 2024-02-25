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Наука и технологии
Опубликовано 25 февраля 2024, 02:15
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Автоматы по продаже M&M вызвали возмущение из-за скрытой съемки лиц

Студенты Ватерлоо обнаружили шпионские программы в автоматах для продажи закусок
В Университете Ватерлоо (Канада) разгорелась буря споров после того, как студенты обнаружили, что «умные» торговые автоматы под маркой M&M оснащены скрытой технологией распознавания лиц. Опасения по поводу конфиденциальности и отсутствия прозрачности возникли после того, как студент под псевдонимом SquidKid47 опубликовал на Reddit изображение сообщения об ошибке, выведенного на экран одного из автоматов. Сообщение, «Invenda.Vending.FacialRecognitionApp.exe», свидетельствовало о наличии приложения для распознавания лиц, о котором студенты не знали заранее.

«Эй, так почему же в этих дурацких автоматах с M&M есть функция распознавания лиц?» задался вопросом SquidKid47, вызвав расследование сокурсницы и репортера MathNEWS Ривер Стэнли.

Расследование Стэнли привело к получению ответов от соответствующих компаний. Компания Adaria Vending Services, ответственная за управление автоматами, заявила, что технология не снимает и не хранит фотографии или идентифицирующую информацию. Вместо этого, по их словам, она функционирует исключительно как датчик движения, активируя интерфейс покупки при обнаружении лица. Примечательно, что и Adaria, и производитель автоматов, компания Invenda, подчеркнули соответствие Общему регламенту Европейского союза по защите данных (GDPR), который считается одним из самых строгих в мире законов о конфиденциальности данных.

«Эти машины полностью соответствуют GDPR и используются во многих учреждениях по всей Северной Америке», — утверждает Адария. «В Университете Ватерлоо Adaria… не собирает никаких данных о своих пользователях и не имеет никакого доступа к идентификации пользователей этих торговых автоматов M&M».

Несмотря на эти заявления, студенты вроде Стэнли по-прежнему настроены скептически. Как сообщает CTV News, он выразил обеспокоенность по поводу приверженности Invenda принципам прозрачности, особенно учитывая потенциальные нарушения канадских законов о конфиденциальности.