Автоматы по продаже M&M вызвали возмущение из-за скрытой съемки лиц

«Эй, так почему же в этих дурацких автоматах с M&M есть функция распознавания лиц?» задался вопросом SquidKid47, вызвав расследование сокурсницы и репортера MathNEWS Ривер Стэнли.

Расследование Стэнли привело к получению ответов от соответствующих компаний. Компания Adaria Vending Services, ответственная за управление автоматами, заявила, что технология не снимает и не хранит фотографии или идентифицирующую информацию. Вместо этого, по их словам, она функционирует исключительно как датчик движения, активируя интерфейс покупки при обнаружении лица. Примечательно, что и Adaria, и производитель автоматов, компания Invenda, подчеркнули соответствие Общему регламенту Европейского союза по защите данных (GDPR), который считается одним из самых строгих в мире законов о конфиденциальности данных.

«Эти машины полностью соответствуют GDPR и используются во многих учреждениях по всей Северной Америке», — утверждает Адария. «В Университете Ватерлоо Adaria… не собирает никаких данных о своих пользователях и не имеет никакого доступа к идентификации пользователей этих торговых автоматов M&M».

Несмотря на эти заявления, студенты вроде Стэнли по-прежнему настроены скептически. Как сообщает CTV News, он выразил обеспокоенность по поводу приверженности Invenda принципам прозрачности, особенно учитывая потенциальные нарушения канадских законов о конфиденциальности.