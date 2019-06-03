Ferra

Автомобиль по подписке: в России появился новый сервис аренды

Его запустила Volvo
Volvo запустила сервис для аренды автомобилей под подписке. Теперь покупать новую машину не обязательно, можно просто платить ежемесячно.

Пока компания предлагает по подписке только одну модель — Volvo XC60 в комплектации T5 Inscription (2 л, 249 л. с.). Её аренда будет стоить 59 500 рублей. Пользоваться машиной в таком режиме можно год. В эту стоимость входят КАСКО и ОСАГО, постановка на учёт, доставка машины на техосмотр. Есть несколько ограничений. Во-первых, проезжать на автомобиле можно не более 4 тысяч км в месяц, и не более 30 тысяч км в год. Во-вторых, ездить можно только в пределах Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Подписку могут оформить только граждане РФ в возрасте от 25 лет. При этом требований по водительскому стажу нет. Водителями могут стать два человека: тот, на кого оформлена подписка, и лицо по его выбору.

После того, как истечёт срок аренды, авто продадут на вторичном рынке, а клиент по подписке может взять новую машину. А как кажется вам: такой сервис выгоден? Или это неоправданная трата денег?

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