Автомобиль по подписке: в России появился новый сервис аренды

Пока компания предлагает по подписке только одну модель — Volvo XC60 в комплектации T5 Inscription (2 л, 249 л. с.). Её аренда будет стоить 59 500 рублей. Пользоваться машиной в таком режиме можно год. В эту стоимость входят КАСКО и ОСАГО, постановка на учёт, доставка машины на техосмотр. Есть несколько ограничений. Во-первых, проезжать на автомобиле можно не более 4 тысяч км в месяц, и не более 30 тысяч км в год. Во-вторых, ездить можно только в пределах Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Подписку могут оформить только граждане РФ в возрасте от 25 лет. При этом требований по водительскому стажу нет. Водителями могут стать два человека: тот, на кого оформлена подписка, и лицо по его выбору.

После того, как истечёт срок аренды, авто продадут на вторичном рынке, а клиент по подписке может взять новую машину. А как кажется вам: такой сервис выгоден? Или это неоправданная трата денег?