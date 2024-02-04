Автомобили Apple с автопилотом: тестирование ускорилось, амбиций стало меньше

Apple проехала серьезный километраж по дорогам Калифорнии, достигнув пика в августе 2023 года. Однако по сравнению с лидерами отрасли, такими как Waymo, показатели Apple малы, пишут СМИ.

Bloomberg сообщает, что Apple, возможно, сокращает свои амбции о беспилотных автомобилях. Вместо полностью автономного автомобиля они, возможно, будут изучать функции помощи водителю, подобные Автопилоту Tesla. Год запуска также сместился с 2026 на 2028.

Автомобильный проект Apple пережил немало поворотов. Ключевые сотрудники ушли, а публичные комментарии редки. Хотя испытания показывают прогресс, над конечной целью висит знак вопроса, отмечают редакторы.