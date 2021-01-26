Автомобили могут подорожать из-за роста цен чипов

Как пишут источники, подразделение TSMC Advanced Integrated Circuits (VIS), которое занимается автомобильными микросхемами, рассчитывает повысить стоимость продукции на 15%. Другие предприятия, похоже, хотят сделать то же самое.

Если TSMC всё-таки решит поднять цены, это станет вторым таким повышением за последние полгода. Стоимость может подняться уже в феврале или марте.

Росты цены компонентов приведёт к повышению общей стоимости автомобилей с «умными» системами. А это может замедлить темпы внедрения электромобилей.

Samsung же тем временем вместо с Tesla разрабатывает новые 5-нм чипы для беспилотников.