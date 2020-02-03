Наука и технологии
Сегодня 20:06
Автомобили Toyota научились игнорировать случайные нажатия на педаль газа вместо тормоза
Пока такие машины будут ездить только по Японии
Toyota представила новую систему аварийной безопасности. Теперь автомобили производителя умеют игнорировать случайные нажатия на педаль газа вместо тормоза.
Система использует большие данные, чтобы определить, перепутал водитель педали или нет. В частности, она анализирует информацию, поступающую от других машин, которые подключены к интернету. Система начнёт появляться на автомобилях Toyota летом. Правда, только на тех, что предназначены для японского рынка.
Для Японии это станет решением довольно актуальной проблемы. Дело в том, что в стране многие аварии происходят по вине пожилых водителей, перепутавших педали. В 2018 году, например, примерно 15% дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом устроили водители в возрасте 75 лет и старше.