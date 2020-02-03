Автомобили Toyota научились игнорировать случайные нажатия на педаль газа вместо тормоза

Система использует большие данные, чтобы определить, перепутал водитель педали или нет. В частности, она анализирует информацию, поступающую от других машин, которые подключены к интернету. Система начнёт появляться на автомобилях Toyota летом. Правда, только на тех, что предназначены для японского рынка.

Для Японии это станет решением довольно актуальной проблемы. Дело в том, что в стране многие аварии происходят по вине пожилых водителей, перепутавших педали. В 2018 году, например, примерно 15% дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом устроили водители в возрасте 75 лет и старше.