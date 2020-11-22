Автомобильная компания Илона Маска начала продавать флешки

iXBT отмечает, что флешки — не единственные непрофильные товары Tesla. Автомобильная компания также продаёт мобильные аккумуляторы, детские игрушки, одежду для женщин и даже текилу.

Последнюю Tesla представила недавно. Так и назвала напиток — Tesla Tequila. Бутылка текилы стоит $250. Впрочем, на сайте eBay необычный товар перепродавали и за $1500.