Наука и технологии
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Автомобильная компания Илона Маска начала продавать флешки
Почему бы нет
Автомобильная компания Илона Маска Tesla начала продавать фирменные флеш-накопители. Их можно использовать, например, для хранения музыки, которую хочется слушать в автомобиле.
Устройство получило любопытный дизайн. Tesla поставляет USB-флешки покупателям в стильной чёрной коробочке.
Пока компания предлагает лишь одну версию накопителя объёмом 128 ГБ. Покупателю она обойдётся в $35 с учётом доставки.
iXBT
iXBT отмечает, что флешки — не единственные непрофильные товары Tesla. Автомобильная компания также продаёт мобильные аккумуляторы, детские игрушки, одежду для женщин и даже текилу.
Последнюю Tesla представила недавно. Так и назвала напиток — Tesla Tequila. Бутылка текилы стоит $250. Впрочем, на сайте eBay необычный товар перепродавали и за $1500.