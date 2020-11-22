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Автомобильная компания Илона Маска начала продавать флешки

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Автомобильная компания Илона Маска Tesla начала продавать фирменные флеш-накопители. Их можно использовать, например, для хранения музыки, которую хочется слушать в автомобиле.

Устройство получило любопытный дизайн. Tesla поставляет USB-флешки покупателям в стильной чёрной коробочке.

Пока компания предлагает лишь одну версию накопителя объёмом 128 ГБ. Покупателю она обойдётся в $35 с учётом доставки.

iXBT

iXBT отмечает, что флешки — не единственные непрофильные товары Tesla. Автомобильная компания также продаёт мобильные аккумуляторы, детские игрушки, одежду для женщин и даже текилу.

Последнюю Tesla представила недавно. Так и назвала напиток — Tesla Tequila. Бутылка текилы стоит $250. Впрочем, на сайте eBay необычный товар перепродавали и за $1500.