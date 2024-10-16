Автомобильные гиганты создадут прорывной безмагнитный электродвигатель

Mahle стал пионером в области технологий двигателей без магнитов, представив систему Magnet-free Contactless Transmitter (MCT) в 2021 году, которая использует беспроводную индукцию для намагничивания ротора. Эта конструкция не только снижает зависимость от редкоземельных материалов, но и устраняет физический износ, делая моторы более долговечными и компактными.

Valeo, в свою очередь, привносит свой опыт из области статорных и управляющих систем, основываясь на работе над двигателем E7A, разработанным в сотрудничестве с Renault и планируемым к выпуску в 2027 году. Их передовая технология намотки из медных проволок станет ключевым элементом новой конструкции мотора.

Совместный проект направлен на создание двигателя мощностью 220−350 кВт (295−469 л.с.) для автомобилей премиум-сегмента.

Ожидается, что прототипы будут готовы к концу 2024 года.