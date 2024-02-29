Автомобильный проект Apple: переговоры с Tesla и Siri вместо руля

В отчете рассматриваются прошлые обсуждения потенциального приобретения между Apple и Tesla. Wall Street Journal даже утверждал, что Кук предложил приобрести компанию, а Маск в таком случае возглавил бы эту структуру. И Кук, и Маск отрицали возможность такого прямого разговора.

The New York Times добавляет, что Apple действительно «обсуждала» с Маском возможность приобретения Tesla, но в итоге решила, что создание собственного автомобиля дает больше возможностей для контроля и интеграции.

В докладе также рассказывается о первоначальном видении Apple автомобиля Apple Car: полное отсутствие руля и управление исключительно с помощью Siri. Это предполагало создание автомобиля, напоминающего европейский минивэн, управляемого голосовыми командами виртуального помощника.