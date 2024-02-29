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Наука и технологии
Опубликовано 29 февраля 2024, 19:31
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Автомобильный проект Apple: переговоры с Tesla и Siri вместо руля

Проект, который увидит свет еще не скоро
После того как стало известно, что Apple отменила свой проект по созданию самоуправляемых электромобилей после нескольких лет разработки, The New York Times проливает свет на внутренние трудности проекта, основываясь на интервью с бывшими членами команды.

В отчете рассматриваются прошлые обсуждения потенциального приобретения между Apple и Tesla. Wall Street Journal даже утверждал, что Кук предложил приобрести компанию, а Маск в таком случае возглавил бы эту структуру. И Кук, и Маск отрицали возможность такого прямого разговора.

The New York Times добавляет, что Apple действительно «обсуждала» с Маском возможность приобретения Tesla, но в итоге решила, что создание собственного автомобиля дает больше возможностей для контроля и интеграции.

В докладе также рассказывается о первоначальном видении Apple автомобиля Apple Car: полное отсутствие руля и управление исключительно с помощью Siri. Это предполагало создание автомобиля, напоминающего европейский минивэн, управляемого голосовыми командами виртуального помощника.