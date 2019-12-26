Автономные роботы позволят заряжать электромобили где угодно

Собственно сам робот — часть мобильной системы зарядки. Помимо него в системе есть устройство хранения энергии. Вызвать роботизированную станцию водитель сможет через приложение для смартфона или автомобильную систему. Робот, оснащённый различными датчиками, буксирует устройство для зарядки к электромобилю, откроет нужный разъём и и подключит к нему зарядное устройство. После завершения зарядки, робот заберёт устройство обратно. Таким образом человеку вообще не придётся ничего делать.

Каждый мобильный накопитель имеет ёмкость 25 кВтч и обеспечивает быструю зарядку до 50 кВт.