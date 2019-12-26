Наука и технологии
Сегодня 18:04
Автономные роботы позволят заряжать электромобили где угодно
Робота можно вызвать через приложение
Компания Volkswagen представила концепт роботов, от которых смогут заряжаться электромобили. Благодаря таким автономным передвижным модулям любое парковочное место может стать зарядной станцией.
Собственно сам робот — часть мобильной системы зарядки. Помимо него в системе есть устройство хранения энергии. Вызвать роботизированную станцию водитель сможет через приложение для смартфона или автомобильную систему. Робот, оснащённый различными датчиками, буксирует устройство для зарядки к электромобилю, откроет нужный разъём и и подключит к нему зарядное устройство. После завершения зарядки, робот заберёт устройство обратно. Таким образом человеку вообще не придётся ничего делать.
Каждый мобильный накопитель имеет ёмкость 25 кВтч и обеспечивает быструю зарядку до 50 кВт.