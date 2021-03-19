Автопилот Tesla мог стать причиной сразу двух аварий за неделю

Как пишет Naked Science, Национальное управление по безопасности движения на трассах (NHTSA) расследует два ДТП в Мичигане. Первое произошло 11 марта, ночью. Тогда электрокар Tesla Model Y столкнулся на большой скорости с полуприцепом. Люди во время аварии не погибли. Полиция официально обвинила водителя Tesla. Предварительное расследование показало, что электрокаром управлял человек, но автопилот, тем не менее, почему-то не вызвал функцию экстренного торможения.

Второе ДТП случилось 16 марта, тоже ночью. Водитель утверждает, что машиной управлял автопилот. Электрокар врезался в автомобиль дорожной полиции, который стоял у края дороги.

Напомним, что сама Tesla называет свой автопилот лишь вспомогательной функцией.