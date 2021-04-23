Автопилот Tesla научились обманывать и запускать без водителя

Это узнали специалисты некоммерческой организации Consumer Reports. Они изучали автопилот после смертельной аварии с машиной Tesla в Техасе. Тогда оказалось, что за рулём никого не было.

Исследователи безопасности Consumer Reports с помощью тяжёлой цепи смогли заставить работать систему Tesla Model Y. Они увеличили скорость движения электромобиля. Человек при этом находился на пассажирском сиденье. Автомобиль же сделал несколько кругов по тестовой трассе.

Как говорят специалисты, Tesla Model Y «не замечала», что на водительском сиденье никого нет. Они также предупредили, чтобы этот трюк никто не пытался повторить в реальности.

Напомним, электромобили Tesla оснащены системой помощи водителю, но сама компания просит людей не отпускать руль.