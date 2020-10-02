Наука и технологии
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Автопилот Tesla назвали ненастоящим
А Tesla усиленно рекламирует его именно как автопилот
Европейская программа оценки новых автомобилей (Euro NCAP) провела испытания автомобилей с технологиями автопилота и системами помощи водителю. Электрокары Tesla оказались примерно в середине рейтинга организации. Специалисты заявили, что назвать систему компании настоящим автопилотом пока нельзя, но производитель продвигает машины именно с такой рекламой.
Euro NCAP поставила оценку «Очень хорошо» — или четыре балла — моделям Audi Q8, BMW 3 Series и Mercedes-Benz GLE. Три балла получила Ford Kuga. Два — Nissan Juke, Volvo V60, Volkswagen Passat и Tesla Model 3. Один балл отдали Peugeot 2008 и Renault Clio.
Эксперты пояснили, что электрокар Tesla показал хорошие результаты в тестах на автоматическое экстренное торможение и предотвращение столкновений. Однако компании не дали более высокую оценку по той причине, что она «продаёт» возможности автопилота, но системы электромобилей так назвать нельзя.