Автопилот Tesla назвали ненастоящим

Euro NCAP поставила оценку «Очень хорошо» — или четыре балла — моделям Audi Q8, BMW 3 Series и Mercedes-Benz GLE. Три балла получила Ford Kuga. Два — Nissan Juke, Volvo V60, Volkswagen Passat и Tesla Model 3. Один балл отдали Peugeot 2008 и Renault Clio.

Эксперты пояснили, что электрокар Tesla показал хорошие результаты в тестах на автоматическое экстренное торможение и предотвращение столкновений. Однако компании не дали более высокую оценку по той причине, что она «продаёт» возможности автопилота, но системы электромобилей так назвать нельзя.