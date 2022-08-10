Автопилот Tesla переехал манекен ребенка. Трижды

Сегодня в 19:23
1 мин.
Автопилот Tesla переехал манекен ребенка. ТриждыЖдем комментарии компании
Автомобиль Tesla в режиме полного автономного вождения наехал на манекен размером с ребенка во время теста, проведенного The Dawn Project. И делал это снова и снова.
The Dawn Project утверждает, что эксперимент проводился в "контролируемых условиях" на испытательном треке в Калифорнии. По их словам, автомобиль не смог обнаружить присутствие неподвижного манекена на дороге и сбивал его снова и снова на средней скорости 40 км/ч.
The Dawn Project выпустил видео в рамках общенациональной рекламной кампании по общественной безопасности, подчеркивающей опасность полного программного обеспечения Tesla для самостоятельного вождения.
Испытание было проведено на международной гоночной трассе Willow Springs International Raceway, что в штате Калифорния.