Автопилот Tesla переехал манекен ребенка. Трижды

The Dawn Project утверждает, что эксперимент проводился в "контролируемых условиях" на испытательном треке в Калифорнии. По их словам, автомобиль не смог обнаружить присутствие неподвижного манекена на дороге и сбивал его снова и снова на средней скорости 40 км/ч.