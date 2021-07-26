Автопилот Tesla путает луну со светофором и тормозит

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Автопилот Tesla путает луну со светофором и тормозитЭта функция ещё и платная
Недавно Tesla запустила платную подписку на продвинутый автопилот для электромобилей. Однако, как выяснили пользователи, эта услуга всё ещё «сырая». Автопилот допускает досадные ошибки, которые могут показаться забавными, но на деле они опасны.
Пользователи рассказали, что система беспилотного управления Tesla принимает луну за жёлтый сигнал светофора и начинает тормозить. Это видео в ролике ниже:
То есть каждый раз когда луна попадает в поле зрения камер автомобиля, автопилот начинает показывать на дисплее сигнал светофора. Из-за этого электрокар не может набрать скорость. При этом дорога может быть свободна.
Вероятно, Tesla исправит эту ошибку в обновлении прошивки. Это не первый пробел в системе. Ранее автопилот перепутал настоящие дорожные знаки и фальшивые.