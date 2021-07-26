Автопилот Tesla путает луну со светофором и тормозит

То есть каждый раз когда луна попадает в поле зрения камер автомобиля, автопилот начинает показывать на дисплее сигнал светофора. Из-за этого электрокар не может набрать скорость. При этом дорога может быть свободна.

Вероятно, Tesla исправит эту ошибку в обновлении прошивки. Это не первый пробел в системе. Ранее автопилот перепутал настоящие дорожные знаки и фальшивые.