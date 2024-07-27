Автопроизводителей раскритиковали за продажу данных водителей: ещё и за бесценок

Они подчеркнули, что автопроизводители, включая G.M., Honda и Hyundai, делятся данными о передвижении и поведении водителей с такими брокерами данных, как Verisk, которые затем продают эти данные страховым компаниям для оценки риска водителя.

Сенаторы призвали FTC расследовать практику обмена данными, подчеркнув, что компании не должны продавать личные данные без согласия. Особенно критично они отнеслись к минимальной финансовой выгоде, которую получают автопроизводители от этих сделок. Например, Honda за четыре года получила всего 25 920 долларов за данные о 97 000 автомобилей, а Hyundai за шесть лет — чуть более 1 миллиона долларов.