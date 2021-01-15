Наука и технологии
Сегодня 18:11
Автопроизводители столкнулись с проблемами из-за санкций США против китайских компаний
В частности против SMIC
Известно о том, что многие автопроизводители столкнулись с нехваткой чипов, из-за чего вынуждены сокращать объёмы производства. Как пишут СМИ, причиной тому могут быть в том числе санкции США против китайских компаний-производителей полупроводников.
Объёмы производства уменьшили компании Ford Motor Co, Subaru Corp, Toyota Motor Corp, Volkswagen, Nissan Motor Co Ltd, Fiat Chrysler Automobiles.
Конечно, дефицит может быть спровоцирован рядом факторов, но как минимум в одном случае недостаток чипов напрямую связан с политикой США.
Один из автопроизводителей был вынужден перестать сотрудничать с китайским производителем полупроводников SMIC. Вместо этого компания стала работать с тайваньским TSMC, но у него и без того оказалось слишком много заказов. То есть весь спрос производитель удовлетворить не смог.