Автопроизводителям позарез нужны металлы: почему они пропускают место, где его не счесть

Хотя добывающие компании используют подводных роботов для добычи минералов, экологический ущерб, наносимый глубоководными разработками морского дна, вызывает обеспокоенность ученых, дипломатов и экологических активистов.

Итан Элкинд, директор климатической программы Центра права, энергетики и окружающей среды Калифорнийского университета в Беркли, заявил, что автопроизводители избегают добычи полезных ископаемых на глубоководных участках морского дна, чтобы предотвратить экологический ущерб чувствительным подводным районам, о котором может стать известно после начала добычи.

Более 700 морских ученых подписали петицию с призывом ввести мораторий на добычу полезных ископаемых на морском дне, которую также поддержали 13 стран. Некоторые автопроизводители, включая BMW, Renault, Rivian, Volvo и VW, публично поддержали мораторий на разработку морского дна. А президент Франции Эммануэль Макрон призвал к постоянному запрету на добычу полезных ископаемых на морском дне.