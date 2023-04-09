Автопроизводителям позарез нужны металлы: почему они пропускают место, где его не счесть

Автопроизводителям позарез нужны металлы: почему они пропускают место, где его не счестьПока переживают за экологию
Автопроизводители ищут на планете металлы, необходимые для производства электромобилей, избегая морского дна, которое содержит породы, насыщенные необходимыми им минералами, сообщает Washington Post. Но почему?
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Хотя добывающие компании используют подводных роботов для добычи минералов, экологический ущерб, наносимый глубоководными разработками морского дна, вызывает обеспокоенность ученых, дипломатов и экологических активистов.
Итан Элкинд, директор климатической программы Центра права, энергетики и окружающей среды Калифорнийского университета в Беркли, заявил, что автопроизводители избегают добычи полезных ископаемых на глубоководных участках морского дна, чтобы предотвратить экологический ущерб чувствительным подводным районам, о котором может стать известно после начала добычи.
Более 700 морских ученых подписали петицию с призывом ввести мораторий на добычу полезных ископаемых на морском дне, которую также поддержали 13 стран. Некоторые автопроизводители, включая BMW, Renault, Rivian, Volvo и VW, публично поддержали мораторий на разработку морского дна. А президент Франции Эммануэль Макрон призвал к постоянному запрету на добычу полезных ископаемых на морском дне.