Автор «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин стал соавтором научной работы

В мире «Диких карт» вирус, выпущенный в 1946 году, вызывает мутации у своих жертв. Большинство из них погибает, некоторые получают чудовищные уродства (их называют Джокерами), а некоторые обретают сверхспособности (Тузы).

В работе предпринята попытка создать математическую модель, объясняющую действие вируса с помощью физики. Трегиллис, вдохновленный дискуссиями фанатов о научности вируса, вместе с Мартином создал формулу, которая отражает распределение джокеров, тузов и других карт в соотношении 90:9:1.

Модель предполагает два основных фактора: тяжесть мутаций и возможность появления «крипто» — людей со скрытыми мутациями или способностями. Задача состояла в том, чтобы упростить сложное поведение вируса до динамической системы, которую можно было бы преподавать на курсах физики повышенного уровня.