Наука и технологии
Опубликовано 27 января 2025, 06:00
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Автор «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин стал соавтором научной работы

Джордж Р. Р. Мартин в соавторстве с физиками
Пока фанаты все еще ждут выхода следующей книги «Песни льда и пламени», автор Джордж Р. Р. Мартин сделал неожиданный вклад в науку: опубликовал рецензируемую статью по физике. В статье, написанной в соавторстве с физиком Яном Трегиллисом, рассматривается научная основа вируса из серии книг «Дикие карты», одним из авторов которой и был Мартин.
Автор «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин стал соавтором научной работы
© Ferra

В мире «Диких карт» вирус, выпущенный в 1946 году, вызывает мутации у своих жертв. Большинство из них погибает, некоторые получают чудовищные уродства (их называют Джокерами), а некоторые обретают сверхспособности (Тузы).

В работе предпринята попытка создать математическую модель, объясняющую действие вируса с помощью физики. Трегиллис, вдохновленный дискуссиями фанатов о научности вируса, вместе с Мартином создал формулу, которая отражает распределение джокеров, тузов и других карт в соотношении 90:9:1.

Модель предполагает два основных фактора: тяжесть мутаций и возможность появления «крипто» — людей со скрытыми мутациями или способностями. Задача состояла в том, чтобы упростить сложное поведение вируса до динамической системы, которую можно было бы преподавать на курсах физики повышенного уровня.

Источник:Wired
Автор:Максим Многословный
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