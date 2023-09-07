Автор ИИ-песни с голосом популярного певца захотел отправить ее на «Грэмми»

В послании Ghostwriter говорит о том, что будущее музыки развивается, позволяя артистам без труда использовать голоса, сгенерированные искусственным интеллектом. Ghostwriter также обращается с предложением к Трэвису Скотту и 21 Savage, заявляя, что если они разрешат выпуск песни, то авторские отчисления пойдут им.

В начале этого года Ghostwriter вызвал споры об авторских правах, выпустив песню «Heart on My Sleeve», сгенерированную с использованием голоса Дрейка. Эта песня успела завоевать популярность, после чего была удалена. Ghostwriter даже выдвинула эту спорную композицию на премию «Грэмми» в двух номинациях: лучшая рэп-песня и песня года. Тогда Харви Мейсон-младший, генеральный директор Академии звукозаписи, сказал, что песня может быть выдвинута на соискание премии, поскольку она была создана человеком. Однако она должна соответствовать стандартам распространения, что может быть затруднено из-за проблем с авторскими правами. Видимо последним шагом Ghostwriter решил все-таки добится вышеназванной премии. Осталось дождаться ответов Travis Scott и 21 Savage.